На центральному пляжі Кременчука рівень забруднення у 5 разів перевищує норму — на Кагамлику ще більше

Якість води у Дніпрі та Сухому Кагамлику в Кременчуці не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам — вона кишить кишковою паличкою
Якість води відкритих водойм в місцях масового відпочинку жителів Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, проведеного 7 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
— Це свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей, — йдеться у повідомленні.
З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань санлікарі не рекомендують купатися на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик»), та центральному пляжі (р. Дніпро) не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими місцями відпочинку біля водойм, перш за все для купання.
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