На центральному пляжі Кременчука рівень забруднення у 5 разів перевищує норму — на Кагамлику ще більше

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Якість води у Дніпрі та Сухому Кагамлику в Кременчуці не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам — вона кишить кишковою паличкою

Якість води відкритих водойм в місцях масового відпочинку жителів Кременчука не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, проведеного 7 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

річка Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 70 000, кінець пляжу 70 000 (допустиме значення — 5 000);

ріка Дніпро, центральний пляж — індекс ЛКП початок пляжу 24 000 кінець пляжу 24 000 (допустиме значення — 5 000).

— Це свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей, — йдеться у повідомленні.

З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань санлікарі не рекомендують купатися на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик»), та центральному пляжі (р. Дніпро) не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими місцями відпочинку біля водойм, перш за все для купання.