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Кременчуцьке тролейбусне управління закупило ганчір’я на 25 тисяч гривень

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 215

Заплатять 33,78 гривень за кілограм

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» (КТУ) 6 липня уклало договір із місцевим ПП «Олвін» на постачання 740 кілограмів ганчір’я. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних оголошень Prozorro. 

Ціна договору склала 25 тис. гривень. Тобто кілограм ганчір’я коштує 33,78 гривні.

Договір у системі не опублікований. З якою метою КТУ закуповує ганчір’я — невідомо. Проте це — не перша закупівля КТУ ганчір’я. Аналогічну закупівлю тролейбусне управління проводило в лютому 2023 року. Тоді закупили також 740 кг ганчір’я, однак ціна договору склала 20 тис. гривень, тобто вартість 1 кг — 27,02 гривні за кілограм.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зазирнув у найближчі секонди на вул. Небесної сотні. Найнижча ціна в останній день за вживані речі в одному з магазинів складає 43 гривні, у сусідньому — 21 гривню за кілограм.  

 

У наступні п’ять років на розвиток і життєзабезпечення КТУ планують витратити понад 2,16 млрд гривень

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: закупівлі КТУ Кременчуцьке тролейбусне управління ганчір'я гроші
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