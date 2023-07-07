Офіційна позиція Полтавського ГЗК щодо заяви ДБР

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 260 Позиція

ПрАТ «Полтавський ГЗК» інформує щодо заяви Державного бюро розслідувань (ДБР) про обрання посадовим особам підприємства запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2 до 60 млн грн.

Полтавський ГЗК зазначає, що пресслужбою ДБР опубліковано неправдиву інформацію, що нібито підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. Усі залучені сторони дотримувались слідчих процедур, у встановленому законом порядку повідомляли про своє місцеперебування, прозоро обмінювались усіма відповідними матеріалами та співпрацювали зі слідством, щоби довести невинуватість у встановленому законом порядку.

Проте правоохоронці, порушуючи цілий ряд прав людини, включаючи ті, що гарантуються Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод (насамперед право на свободу й особисту недоторканність, а також зобов’язання держави не піддавати особу такому, що принижує людську гідність, поводженню), провели затримання посадових осіб Полтавського ГЗК та доправили в суд під конвоєм.

Адвокати зафіксували усі порушення та готують відповідні скарги на незаконні дії силовиків.

ПрАТ «Полтавський ГЗК» наголошує, що звинувачення слідчих органів є безпідставними, а вручені підозри - необґрунтованими та не підтверджуються жодними доказами. З усім тим, зазначені посадові особи ПГЗК продовжать співпрацювати зі слідством, щоб довести невинуватість у встановленому законом порядку.

Полтавський ГЗК наголошує, що працює за найвищими стандартами корпоративного управління та суворо дотримуючись законодавства України.