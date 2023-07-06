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Правоохоронці силою забрали з реанімації Віктора Лотоуса, голову правління «Полтавського ГЗК»

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 220

 

Під тиском і без фельдшера

6 липня силою забрали з реанімації Віктора Лотоуса, голову правління «Полтавського ГЗК».

Силовики ввійшли до відділення інтенсивної терапії та реанімації Горішньоплавнівської ЛІЛ І рівня, щоб на виконання ухвали суду затримати керівника ПрАТ «Полтавський ГЗК» для проведення слідчих дій.

Відомо, що Віктор Лотоус надав згоду всіляко сприяти слідству. Попри рекомендації лікарів, правоохоронці відмовили очільнику підприємства в перевезенні в спеціалізованому транспорті на засідання суду, хоча був доступний сертифікований реанімобіль МСЧ ПГЗК з усіма необхідними дозвільними документами для перевезення та надання невідкладної медичної допомоги.

Однак правоохоронці відповіли, що в такому спеціалізованому транспорті вони не вбачають необхідності. Натомість просто вимагали дати з собою ліки.

Місцеві медики підтвердили, що хворого Віктора Лотоуса під психологічним тиском забрали з порушеннями правил та суцільним ігноруванням рекомендацій лікарів.

«У такому нестабільному стані, в якому перебуває пацієнт Віктор Лотоус, забороняється транспортувати, а тим більше перевозити його без медичного супроводу, який може вчасно надати спеціалізовану медичну допомогу», — наголосив Максим Крівченко, медичний директор з питань стаціонарної допомоги та діагностичних обстежень КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні».

Реанімобіль із медичним працівником поїхав слідом за тим авто, в якому забрали Віктора Лотоуса, щоб бути готовими вчасно надати термінову допомогу пацієнту.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Полтавський ГЗК суд транспорт Горішні Плавні
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