Чемпіон світу з бодібілдингу Сергій Ройко став батьком

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 436

У чемпіона світу з бодібілдингу Сергія Ройка поповнення у родині. Кременчужанин на своїй сторінці у фейсбуці поділився, що у його родині народилася донечка. Дівчинку назвали Олександрою.

- Папочка... З Днем народження, моя крихітка! Дякую коханій дружині за прекрасну принцеску! Вдячний всім за приємні слова привітання! Всім хто підтримував та був присутній на виписці! - написав Сергій Ройко.