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Чемпіон світу з бодібілдингу Сергій Ройко став батьком

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 436

 

Вітаємо молодих батьків 

У чемпіона світу з бодібілдингу Сергія Ройка поповнення у родині. Кременчужанин на своїй сторінці у фейсбуці поділився, що у його родині народилася донечка. Дівчинку назвали Олександрою.

- Папочка... З Днем народження, моя крихітка! Дякую коханій дружині за прекрасну принцеску! Вдячний всім за приємні слова привітання! Всім хто підтримував та був присутній на виписці! - написав Сергій Ройко. 
Світлана Гордієнко та Сергій Ройко завоювали нагороди на міжнародних змагань з фітнесу та бодібілдингу 
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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг пологовий Сергій Ройко
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