Чемпіон світу з бодібілдингу Сергій Ройко став батьком
Сьогодні, 19:29
Переглядів: 436
Вітаємо молодих батьків
У чемпіона світу з бодібілдингу Сергія Ройка поповнення у родині. Кременчужанин на своїй сторінці у фейсбуці поділився, що у його родині народилася донечка. Дівчинку назвали Олександрою.
- Папочка... З Днем народження, моя крихітка! Дякую коханій дружині за прекрасну принцеску! Вдячний всім за приємні слова привітання! Всім хто підтримував та був присутній на виписці! - написав Сергій Ройко.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.