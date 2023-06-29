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78% українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 138

 

В середньому опитувані мали по 7 близьких, які були поранені або загинули

Абсолютна більшість українців – 78% - мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 26 травня - 5 червня.

Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули.

64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (в середньому мають 5 поранених близьких людей), а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають 3 загиблих близьких людей).

 

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, війна росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення.

І жителі заходу, і жителі сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені росією.

"Можемо говорити про біль українців за втратами і шалений гнів на ворогів.

Сильна емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який, з одного боку, дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти один одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи з вигнання ворога і досягнення справедливості – покарання за спричинені кривди.

На цьому тлі зрозуміло стає, чому російська пропаганда щодо "спільної історії" / "спільної культури" є настільки безперспективною в Україні. …Нинішні емоції закарбовують на довгий час "геть від Москви". Крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок Росії – якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?".

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна опитування
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