У Кременчуці на перехресті зіткнулися дві автівки – потерпіла дівчина госпіталізована

У Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та 29 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими – зіткнулися дві автівки. Госпіталізована дівчина з легкими травмами. На місці працює патрульна поліція та слідчий.

Про це редакції «Кременчуцького Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління Національної поліції Анна Васенко.

- Попередньо сталася ДТП за участі 2-х транспортних засобів. На місці події працюють патрульні поліцейські. До лікарні госпіталізовано пасажирку легкового автомобіля. Її вік поки невідомий, попередньо – неповнолітня. Травми – незначні. Зараз оглядається лікарями.

Що стосується іншого транспортного засобу – там пасажири відмовилися від госпіталізації. Попередньо легкі травми.

Щодо обставин ДТП: водій автомобіля «Деу» не надав перевагу в русі під час повороту транспортному засобу однієї з охоронних фірм, який рухався по головні дорозі. Це все поки що попередньо! Вся інша інформація буде після того, як на місце пригоди прибуде слідчий, - повідомила редакції «Кременчуцького Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького районного управління Національної поліції Анна Васенко.