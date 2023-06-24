У Кременчуці погасили марки із зображенням підпільниць Наталією Мінаковою та Валентиною Носовою

Погашення відбулося у поштовому відділенні до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
22 червня у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні кременчуцькі філателісти зробили погашення конвертів з підпільницями міста Кременчука Мінаковою Наталією Миколаївною та її донькою Носовою Валентиною Миколаївною (дівоче прізвище Мінакова). Жінки були нагороджені медалями «За бойові заслуги».
Історію про свою маму та бабусю розповів фотограф і художник Ігор Носов:
Статтю про це опублікували в газеті Кременчуцька Зоря у 1971 — 1972 роках. Носова Валентина Миколаївна брала активну участь у підпіллі, розповсюджувала листівки, готувала клейстер із картоплі. самі голодували. Після війни Наталія Миколаївна була головою будинкового комітету району та брала активну участь з відновлення Кременчука (оскільки він був зруйнований війною на 97%), Валентина Миколаївна працювала секретарем у військовому трибуналі, який судив зрадників.
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