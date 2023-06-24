У Полтаві мешканка іншої області крала у пенсіонерів гроші

Працівники Полтавського районного управління поліції припинили протиправну діяльність 42-річної мешканки іншої області, яка підозрюється у викраденні грошей у літніх людей. Поліція затримала фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції.
У квітні до поліції від місцевих мешканців надійшли декілька повідомлень про крадіжки грошових коштів. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліція встановила, що до вчинення злочинів причетна жінка. Вона представлялась літнім громадянам працівником соціальних служб, входила до них у довіру та обіцяла грошову допомогу від держави. Спілкуючись із потерпілими, фігурантка випитувала інформацію про наявні в них заощадження, а потім непомітно викрадала гроші.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
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