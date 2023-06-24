У Полтаві мешканка іншої області крала у пенсіонерів гроші

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Працівники Полтавського районного управління поліції припинили протиправну діяльність 42-річної мешканки іншої області, яка підозрюється у викраденні грошей у літніх людей. Поліція затримала фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції.

У квітні до поліції від місцевих мешканців надійшли декілька повідомлень про крадіжки грошових коштів. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліція встановила, що до вчинення злочинів причетна жінка. Вона представлялась літнім громадянам працівником соціальних служб, входила до них у довіру та обіцяла грошову допомогу від держави. Спілкуючись із потерпілими, фігурантка випитувала інформацію про наявні в них заощадження, а потім непомітно викрадала гроші.

— Оперативникам та слідчим нашого підрозділу вдалося встановити та затримати фігурантку упродовж кількох годин після вчинення чергового злочину на території Шевченківського району Полтави. Зловмисницею виявилася 42-річна жителька іншої області, яка раніше вже мала проблеми із законом за вчинення подібних правопорушень. Її затримали та повідомили про підозру. Наразі судом фігурантці обрали запобіжний захід — триманням під вартою. У процесі досудового розслідування встановлено, що правопорушниця встигла обікрасти літніх людей на понад 100 тисяч гривень. У рамках досудового розслідування підозрювану також перевіряють на причетність до аналогічних злочинів у місті Кременчук та Кременчуцькому районі, — зазначив Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.