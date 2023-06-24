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Вчора в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 174

 

Також спрощена процедура отримання дозволів на зброю

23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, повідомив керівник МВС Ігор Клименко у Telegram.

За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також буде спрощена процедура отримання дозволів на зброю. 

Міністр повідомив, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Також у МВС створили контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 та чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot, де українці зможуть отримати відповіді на будь-які питання щодо нововведень. 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: sud.ua
Теги: легалізація зброї реєстр
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