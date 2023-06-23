У Кременчуці влітку кронування дерев не проводять — це санітарна підрізка, обумовлена потребами КТУ

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Сьогодні зранку на вулиці Київській поблизу зупинки «Автопарк» працівники КП «Благоустрій Кременчука» обпилювали гілки у каштанів. Це викликало здивування та обурення у деяких містян.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зателефонував генеральному директору КП «Благоустрій Кременчука» Віктору Василенку та запитав, чому обрізають гілки у дерев та чи можна влітку проводити кронування каштанів?

— У Кременчуці влітку кронування дерев ми не проводимо. Це санітарна підрізка дерев, яка обумовлена потребами Кременчуцького тролейбусного управління. КТУ укріплює свої тролейбусні лінії додатковими розтяжками й керівник підприємства надіслав нам запит щодо видалення кількох гілок, які заважали їх встановленню. Головні зусилля працівників нашого підприємства наразі спрямовані на облаштування скверу з нагоди загиблих в «Амсторі», — пояснив Віктор Василенко.