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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік нарубав ясенів на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 331

 

І продав їх односельцю

На Полтавщині чоловік нарубав ясенів на понад пів мільйона гривень — підозрюють мешканця Чутівської територіальної громади. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури 39-річному чоловіку повідомили про підозру у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки, а також збуті незаконно зрубаних дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у січні цього року в лісосмузі, неподалік с. Василівка, без спеціального дозволу (лісорубного квитка) чоловік незаконно спиляв 29 ясенів, які надалі продав місцевому жителю.

Унаслідок протиправних дій вказаній він завдав територіальній громаді понад 500 тис. грн шкоди.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваного та особи, яка придбала ясени, правоохоронці вилучили 2 бензопили та 18 кубометрів деревини. На речові докази накладено арешт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дерева прокуратура
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