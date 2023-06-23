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Кременчужанка Ольга Ляхова покращила особистий рекорд на некоронній дистанції 1500 метри

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 186

 

Наша спортсменка додала 12 пунктів у скарбничку національної команди

На Командному чемпіонаті Європи легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова змагалася не на коронній для себе 800-метрівці, а на півторашці. Про це повідомляє видання Жорстка атлетика. 

На Силезькій арені Ольга більш ніж на 10 секунд покращує особистий рекорд, який тепер складає 4:10,99. Майже всю дистанцію Ляхова трималася у чільній трійці, подолавши першу тисячу метрів за 2:50,75, але на заключних 500 метрах її обійшли представниці Литви, Люксембургу та Румунії. Час переможниці Клаудії Бобочеа — 4:08,68. Таким чином, четверте місце Ляхової додало ще 12 пунктів у скарбничку нашої команди.

Нагадаємо, що на відбіркових змаганнях (Командному чемпіонаті України), на 800 метрів Ольга кілька сотих програла Наталії Кроль, яка вже здобула перемогу на цьому чемпіонаті. Тому, щоб таки змагатися тут, у Польщі, Ольга вирішила спробувати свої сили на півторашці, де й стала чемпіонкою країни.

Жорстка Атлетика вирішила дізнатися, що ж надихнуло атлетку на такі зміни:

— Олю, чому вирішила бігти дві дистанції на КЧУ?

— Я цього не планувала, але так вийшло, що на 800-метрівці я поступилася, тому вирішила на наступний день бігти 1500 метрів, оскільки не хочу пропускати командний чемпіонат Європи. Думаю, що це буде класний досвід, до того ж треба оновлювати особисті рекорди (прим. сміється).

— Як оцінюєш результати чи все вдалося?

— Я вважаю, що моя спортивна форма дуже хороша і я задоволена тим, як пробігла півторашку. Також сподобалися відчуття на 800-метрівці, але трішки чогось не вистачило. Загалом вважаю, що виступ на Командному чемпіонаті був вдалий!

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика Ольга Ляхова
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