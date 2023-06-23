Євро дорожчає: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 23 червня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 133

Напередодні вихідних, 23 червня, НБУ суттєво підвищив офіційні курси валют. Євро подорожчав на 23 копійки, а польський злотий — на 8 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Курс готівкової валюти на це відреагував відповідно — вартість долара та польського злотого майже не змінилася, а курс купівлі євро зріс на 20 копійок.

Сьогодні валюту у Кременчуці можна обміняти:

Долар США

купують — по 36,45-36,80 грн,

продають — по 37,25-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Ідея Банку та Індустріалбанку (36,80 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку, Сенс Банку та Правекс Банку (37,25 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,85-40,60 грн,

продають — по 40,95-42,20 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Ідея Банку, Укрексімбанку та Креді Агріколь Банку (40,60 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Правекс Банку (40,95 грн).

Злотий

купують — по 8,35-9,00 грн,

продають — по 9,15-9,35 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (9,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,15 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну: https://t.me/obmenopt





Курс валют НБУ на 23.06.2023 року: