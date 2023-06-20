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З бюджету Кременчуцької громади виділили пів мільйона гривень на судову тяганину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 397

Рішення затвердили депутати міської ради

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 500 тис. гривень на сплату судового збору для забезпечення належного судового захисту законних інтересів Кременчуцької міської територіальної громади. Кошти освоюватиме виконавчий комітет — відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 16 червня. Раніше зі зверненням до виконкому звертався юридичний відділ.

Про які саме судові справи йдеться, з рішення не зрозуміло. 

Водночас нагадаємо, у Кременчуці вирішили підготувати зразки позовів до комунального «Полтаватеплоенерго» — для громадян та юридичних осіб комунальної та приватної власності щодо незаконних, на думку влади міста, тарифів. 

Влада Кременчука має намір судитися з «Полтаватеплоенерго» щодо тарифів від імені споживачів

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: суд судові витрати сесія
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