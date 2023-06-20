З бюджету Кременчуцької громади виділили пів мільйона гривень на судову тяганину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 397

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 500 тис. гривень на сплату судового збору для забезпечення належного судового захисту законних інтересів Кременчуцької міської територіальної громади. Кошти освоюватиме виконавчий комітет — відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 16 червня. Раніше зі зверненням до виконкому звертався юридичний відділ.

Про які саме судові справи йдеться, з рішення не зрозуміло.

Водночас нагадаємо, у Кременчуці вирішили підготувати зразки позовів до комунального «Полтаватеплоенерго» — для громадян та юридичних осіб комунальної та приватної власності щодо незаконних, на думку влади міста, тарифів.

Влада Кременчука має намір судитися з «Полтаватеплоенерго» щодо тарифів від імені споживачів



