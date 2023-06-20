На яких АЗС автомобільне пальне подешевшало на 2 грн: ціни на заправках Полтавщини 20 червня

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У вівторок, 20 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з понеділком знизилися на двох мережах АЗС. На БРСМ-Нафта бензин А-95 преміум подешевшав на 1 грн за літр. А на заправках Укрнафта бензин А-95, А-95 преміум та дизельне пальну подешевшали на 2 грн за літр.

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 20.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 46,46 -0,43 -0,917% Бензин А-95 44,56 -0,25 -0,561% Бензин А-92 41,94 0,00 0% Дизельне пальне 42,96 -0,22 -0,517% Газ автомобільний 22,23 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 20.06.2023 р.