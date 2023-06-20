25 червня кременчужанам розкажуть, як зупиняти кровотечу

25 червня відбудеться тренінг із домедичної допомоги, який проведе інструктор Роман Бутрімов. Початок об 11.00. Тривалість заходу 2-2,5 години.
Тема: зупинка кровотеч
Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.
Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена.
Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.
Обов’язково узяти — Пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.
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