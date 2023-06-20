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25 червня кременчужанам розкажуть, як зупиняти кровотечу

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 184

 

Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена

25 червня відбудеться тренінг із домедичної допомоги, який проведе інструктор Роман Бутрімов. Початок об 11.00. Тривалість заходу 2-2,5 години.

Тема: зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

  • тиснуча пов‘язка;
  • імпровізований джгут;
  • турнікет по типу САТ;
  • тампонування рани

Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена. 

Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.

Буде теоретична та практична частини.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.

Обов’язково узяти — Пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.

— Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім  т. (09-77) 16-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — зауважив Роман Бутрімов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога
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