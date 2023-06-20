25 червня кременчужанам розкажуть, як зупиняти кровотечу

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 184

25 червня відбудеться тренінг із домедичної допомоги, який проведе інструктор Роман Бутрімов. Початок об 11.00. Тривалість заходу 2-2,5 години.

Тема: зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

тиснуча пов‘язка;

імпровізований джгут;

турнікет по типу САТ;

тампонування рани

Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена.

Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.

Буде теоретична та практична частини.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.

Обов’язково узяти — Пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.

— Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім т. (09-77) 16-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — зауважив Роман Бутрімов.