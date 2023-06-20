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Футболісти «Кременя» вийшли з відпустки та провели тренування на стадіоні «Політехнік»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 322

 

З кадровими втратами команда готується до нового сезону 

Вчора, 19 червня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Команда розпочала підготовку до нового сезону на стадіоні «Політехнік». Наразі на зборах перебуває 21 футболіст. Перший двотижневий втягуючий цикл команди пройде з 19 червня до 1 липня. Футболісти працюватимуть у режимі дворазових тренувань на стадіонах «Політехнік», «Нафтохімік», «Кремінь-Арена» та в тренажерному залі.

У рамках трьох зборів (19.06-01.07, 04.07-16.07, 18.07-23.07) заплановано проведення 5 контрольних матчів з представниками УПЛ, Першої та Другої ліг.
Контрольні спаринги в літнє міжсезоння (всі матчі заплановані на виїзді):

  • 28 червня — «Кривбас»
  • 8 липня — «Інгулець»
  • 15 липня — «Гірник-Спорт»
  • 16 липня — «Олександрія»
  • 22 липня — «Колос»

Кадрові зміни. До «Кременя» приєднався 35-річний Дмитро Назаренко (експомічник тренера миколаївського «Васту»). Він працюватиме асистентом Романа Локтіонова. Контракт розрахований до 2025 року.

Команду покинули тренер Валерій Куценко, футболісти Віктор Пилипенко та Дмитро Ульянко.

«5 гравцями "Кременя" зацікавилися клуби УПЛ», — президент ФК «Кремінь» Ковнір

Виданню Футбум директор Кременя Андрій Філь розповів, що гравцями Кременя цікавляться клуби УПЛ:

— Пишуть, що Кирило Матвєєв новий сезон розпочне у «Карпатах»…

— Перемовини на фінішній прямій. Гадаю, через день-другий зможемо зробити офіційну заяву щодо Матвєєва. 

— Трьох гравців «Кремінь» узимку віддав в оренду: Данила Єрмолова — в «Металіст», Данила Сидоренка — в «Гірник-Спорт», Радіона Лісняка — у «Васт». Яка їхня доля?

— Єрмолов повернувся в Кременчук. Є пропозиція щодо його трансферу від клубу Прем'єр-ліги. Питання в стадії вирішення. Сидоренка та Лісняка хочемо віддати в оренду в інші команди, шукаємо пристойні варіанти, де хлопці зможуть грати й, відповідно, прогресувати. 

— Кажуть про інтерес з боку клубів Прем'єр-ліги до Давронбека Азізова, Дениса Галати, Данила Фальковського. Підтверджуєте?

— І не лише до цих хлопців. А ще до Оксененка, Аркуші, Вівдича. Ми згодні розлучитися з цими, безсумнівно, обдарованими виконавцями, однак за однієї умови: пропозиції повинні влаштувати й клуб, і самих хлопців.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК Кремінь
Теги: футбол Кремінь
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