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У Кременчуці Hyundai збив 15-літнього пішохода

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 371

 

Хлопця госпіталізували

19 червня, близько 22.30, на проспекті Свободи у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Hyundai, під керуванням 45-річного місцевого водія, збив 15-літнього пішохода. Унаслідок ДТП хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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