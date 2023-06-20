У Кременчуці Hyundai збив 15-літнього пішохода

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19 червня, близько 22.30, на проспекті Свободи у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Hyundai, під керуванням 45-річного місцевого водія, збив 15-літнього пішохода. Унаслідок ДТП хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.