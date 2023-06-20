Неймовірний ефект бурякової води для квітів

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 409

Не всі господині знають про те, що вода, в якій варився буряк, має дивовижну силу для рослин. Але також не всі знають, як правильно готувати цю воду і чому вона така корисна. Отже, ми розповімо вам усі таємниці, завдяки яким ваші рослини радуватимуть вас своїм здоров'ям і красою

Які переваги має бурякова вода — основні характеристики

Ця вода містить мінеральні речовини — калій, магній, фосфор, марганець і фтор, які добре впливають на квіти. Завдяки ній вони ростимуть швидше і менше хворітимуть. Однак важливо знати, що такою водою можна поливати лише ті рослини, які цвітуть і дають плоди.

Серед квітів, яким підходить бурякова вода, можна назвати:

фіалку,

герань,

бегонію,

каланхое,

алое,

кротон,

драцену.

Важливо: кактуси, орхідеї та азалії не можна поливати буряковою водою, бо це може призвести до їх загибелі.

Як поливати квіти, щоб вони росли краще — засіб на всі випадки

Спочатку вам потрібно очистити буряк і нарізати його на шматки. Залити його водою і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і залишити його на плиті до повної м’якості. Потім дати воді охолонути й вийняти з неї овоч.

Важливо: зберігати бурякову воду треба лише в холодильнику.

Якщо ви не знаєте, що робити з водою після того, як у ній зварився буряк, то все дуже просто. Розбавте її проточною водою у співвідношенні 1:1 і додайте трохи цукру. Потім можете сміливо поливати квіти.

При цьому досвідчені садоводи радять робити це не частіше ніж раз на тиждень, і обов’язково не в період цвітіння. Будьте обережні при поливі, бо бурякова вода не має потрапляти на квіти й плоди.

Як бачите, все геніальне — просто. Спробуйте зробити такий розчин із буряка, і ви одразу помітите, що ваші рослини стануть ще гарнішими й здоровішими.