Котик у підвалі та підгоріла їжа: як минула доба на Кременчуччині

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Всього рятувальники 5 разів виїжджали на виклики:
До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 700 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 248 мали ознаки кримінальних правопорушень.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.
Також на 4 кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 460 транспортних засобів та 846 осіб.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.