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Котик у підвалі та підгоріла їжа: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 153

 

Дані станом на ранок 20 червня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 5 разів виїжджали на виклики: 

  • хибні виклики про пожежу на відкритій території на  вул.Тараса Бульби та у сміттєвому баці у Горішніх Плавнях;
  • на вул. Княгині Ольги гасили підгорілу їжу;
  • у гаражі на проїзді зональному сталося коротке замкнення електромережі без послідуючого горіння;
  • на вул. Миру у Горішніх Плавнях котика рятували з підвалу.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 700 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 248 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на 4 кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 460 транспортних засобів та 846 осіб.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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