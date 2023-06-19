НБУ підвищив курс валют: де в Кременчуці 19 червня вигідніше обмінювати долари, євро та злоті

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У понеділок, 19 червня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з минулою п’ятницею одразу на 51 копійку, а курс злотого на 11 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валюти на це відреагував відповідно, хоча євро так сильно поки не подорожчав — його готівковий курс збільшився лише на 10-25 копійок.

Долар США

купують — по 36,50-36,90 грн,

продають — по 37,20-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (36,90 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у Райффайзен Банку (37,20 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,75-40,50 грн,

продають — по 40,75-41,30 грн.

Найвигідніший курс здачі — в банку Південний та Укрексімбанку (40,50 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (40,75 грн).

Злотий

купують — по 8,40-8,80 грн,

продають — по 9,08-9,20 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку та Креді Агріколь Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,08 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:





Курс валют НБУ на 19.06.2023 року: