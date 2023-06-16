Валюта потроху дорожчає: де в Кременчуці вигідніше обмінювати долари, євро та злоті 16 червня

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 103

Напередодні вихідних, 16 червня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем ще на 6 копійок, а курс злотого навпаки — понизив на 2 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валюти на це відреагував невеликим зростанням вартості усіх валют.

Найвигідніший курс купівлі долара в касах банків у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 5 копійок. Євро, як у купівлі, так і в продажу за день подорожчав на 15 копійок (найвигідніший курс).

А злотий сьогодні можна здати на 2 копійки дорожче, а придбати на 5 копійок дорожче, ніж учора.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США

купують — по 36,50-37,10 грн,

продають — по 37,25-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,10 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку, Укрексімбанку, Райффайзенбанку та OTP Bank (37,25 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,65-40,45 грн,

продають — по 40,65-41,20 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,45 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (40,65 грн).

Злотий

купують — по 8,35-8,80 грн,

продають — по 9,09-9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,09 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:





Курс валют НБУ на 16.06.2023 року: