На Кременчуччині повний день працює дитячий садок з безкоштовним харчуванням

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Дитячий садок «Перлинка» у селі Очеретувате відвідують 26 дітей віком від 3 до 6 років

У селі Очеретувате Семенівської тергромади повний день працює дитячий садок «Перлинка», який побудували коштом приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба». У садку 9-годинний робочий день.

— Діти ходять з ранку до вечора, у нас 9-годинний робочий день. Вихователі мають по годині перерви. Ми приходимо трохи раніше, бо батьки мають йти на роботу, о 7.45 ми вже тут, приймаємо діток. І до 17.00 ми тут, — розповідає директорка дошкільного закладу Наталя Долинна.

Садок відвідують 26 дітей віком від 3 до 6 років, але у дошкільному закладі планують розширитися та відкрити другу групу, бо є охочі, зокрема і діти переселенців. За 200 метрів від дитсадка є укриття, тож за необхідності вихователі можуть туди відвести малечу.



Вихователька читає дітям оповідання

На запитання, чи забезпечені діти гарячим харчуванням, директорка Наталя Долинна, яка вже 45 років працює з дітьми, відповідає:

— У нас забезпечене повністю харчування по меню, Сергій Семигреєнко, засновник ПСП «Дружба», нас харчує. І м’ясо, і кисломолочні продукти, і фрукти, крупи, олія — усім він нас забезпечує. Діти харчуються безкоштовно. Якщо так підрахувати, це виходить на суму 400, може, й більше гривень на одну дитину на місяць. Діти мають і сніданок, і повноцінний обід, і повноцінний полуденок.

Поряд находиться школа, її відвідують 47 дітей, загалом є 9 класів. Наповнюваність кожного класу — 5-10 учнів.

Нагадаємо, у Кременчуці дитсадки приймають дітей на базі шкіл по 4 години на день, якщо батьки принесуть довідку з роботи, дитину можуть взяти на весь день. Гарячого харчування та денного сну немає.