На Кременчуччині повний день працює дитячий садок з безкоштовним харчуванням

У селі Очеретувате Семенівської тергромади повний день працює дитячий садок «Перлинка», який побудували коштом приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба». У садку 9-годинний робочий день.
Садок відвідують 26 дітей віком від 3 до 6 років, але у дошкільному закладі планують розширитися та відкрити другу групу, бо є охочі, зокрема і діти переселенців. За 200 метрів від дитсадка є укриття, тож за необхідності вихователі можуть туди відвести малечу.
Вихователька читає дітям оповідання
На запитання, чи забезпечені діти гарячим харчуванням, директорка Наталя Долинна, яка вже 45 років працює з дітьми, відповідає:
Поряд находиться школа, її відвідують 47 дітей, загалом є 9 класів. Наповнюваність кожного класу — 5-10 учнів.
Нагадаємо, у Кременчуці дитсадки приймають дітей на базі шкіл по 4 години на день, якщо батьки принесуть довідку з роботи, дитину можуть взяти на весь день. Гарячого харчування та денного сну немає.
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