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21 червня у Кременчуці молодь запрошують на квест, де гравці шукатимуть скарби

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 149

 

Бібліокешинг «Скарби в павутинні інтернету» відбудеться у бібліотеці на проспекті Лесі Українки, 13

21 червня о 12.00 філія № 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки запрошує молодь на бібліокешинг «Скарби в павутинні інтернету». Про це йдеться на сайті Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дорослих.

Під час заходу також можна буде довідатися про нові можливості на платформі «Дія.Освіта». Це унікальне дозвілля, в якому розваги поєднуються з отриманням корисних вмінь і навичок.

Слово «бібліокешинг» з англійської «схованка». Гравці заходу, виконуючи роль шукачів скарбів, зможуть взяти участь у веселому і цікавому квесті та віднайдуть ключ до безпечного інтернету за допомогою карти. Бібліокешинг допоможе позитивно налаштуватися на спілкування, навчить згуртованості, грати в команді та вміти знаходити вихід зі складних ситуацій. Єдиною умовою для участі у заході є гарний настрій та наявність мобільного телефону.

Бібліотекарі ознайомлять учасників з основними правилами інтернет-безпеки та інтернет-етики, із цікавими фактами щодо використання мережі. Візитівкою заходу стане книжкова виставка «інтернет — інформація Всесвіту». Ця виставка призначена як для тих, хто лише починає для себе відкривати світ інтернету, так і для тих, хто вже є досвідченими ІТ-фахівцями.

Захід відбудеться за адресою: проспект Лесі Українки, 13. За необхідності найближче укриття — на проспекті Лесі Українки, 33. Контактна особа: провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Аліна Анатоліївна Василевська, тел. робочий — 0987910213.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: бібліотека молодь квест інтернет
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