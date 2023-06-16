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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві житель іншої області збив пенсіонера

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 319

 

Дідуся госпіталізували

15 червня, близько 19.00, на вулиці Київське Шосе у Полтаві сталася ДТП. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Як повідомили у пресслужбі поліції, Toyota RAV-4, під керуванням 32-річного жителя іншої області, збив 81-річного полтавця, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

 

Унаслідок наїзду чоловіка із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава ДТП
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