Кременчуцьке Теплоенерго закуповує дві мобільні майстерні за 8 млн гривень

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14 червня кременчуцьке КП «Теплоенерго» оголосило тендер на закупівлю двох аварійних майстерень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 8 млн гривень.

Згідно з технічним завданням, переможець торгів повинен поставити КП дві автомайстерні із такими характеристиками:

Колісна формула 4×2

Колісна база — не більше 3 400 мм

Повна маса — не більше 12 000 кг.

Тип кабіни — безкапотна, шириною не більше 2000 мм (з метою полегшення маневрування на вузьких вуличках), кількість місць для сидіння — не менше 3-х.

Паливний бак — об’ємом не менше 120 літрів.

Тип двигуна — дизельний.

Екологічний клас — не нижче Євро 5.

Потужність двигуна (к.с.) — не менше 150.

Об'єм двигуна, см3 — не більше 4100.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку в довільній формі щодо конкретної моделі двигуна базового шасі.

Аукціон запланований на 23 червня.

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