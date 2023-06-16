Кременчуцьке Теплоенерго закуповує дві мобільні майстерні за 8 млн гривень

14 червня кременчуцьке КП «Теплоенерго» оголосило тендер на закупівлю двох аварійних майстерень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 8 млн гривень.
Згідно з технічним завданням, переможець торгів повинен поставити КП дві автомайстерні із такими характеристиками:
Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку в довільній формі щодо конкретної моделі двигуна базового шасі.
Аукціон запланований на 23 червня.
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