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Рівень мікробіологічної забрудненості Дніпра і Сухого Кагамлику у 26 разів перевищує норму

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 177

 

Фахівці не рекомендують купатися у цих річках у Кременчуці

Рівень мікробіологічної забрудненості Дніпра і Сухого Кагамлику у 26 разів перевищує норму.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 15 червня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: початок пляжу — 62 000, кінець — 130 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000);
  • р. Дніпро, центральний пляж: початок і кінець пляжу — 130 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000).

Фахівці нагадують, що індекс ЛКП вказує на загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини викликає гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Рекомендується обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик) та на центральному пляжі (р. Дніпро), не використовувати цю воду для миття рук, фруктів та овочів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: забрудненість води Центральний пляж Дніпро Сухий Кагамлик
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