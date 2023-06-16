Рівень мікробіологічної забрудненості Дніпра і Сухого Кагамлику у 26 разів перевищує норму

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Фахівці не рекомендують купатися у цих річках у Кременчуці

Рівень мікробіологічної забрудненості Дніпра і Сухого Кагамлику у 26 разів перевищує норму.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 15 червня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: початок пляжу — 62 000, кінець — 130 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000);

р. Дніпро, центральний пляж: початок і кінець пляжу — 130 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000).

Фахівці нагадують, що індекс ЛКП вказує на загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини викликає гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Рекомендується обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик) та на центральному пляжі (р. Дніпро), не використовувати цю воду для миття рук, фруктів та овочів.