У Кременчуцькому районі дороги ремонтуватимуть разом із бізнесом

У Кременчуцькому районі соціально відповідальний бізнес підключиться до ремонту доріг. Як повідомив під час ранкового брифінгу Олег Лєднік.
За його даними, є попередні домовленості із бізнесом, який готовий долучитися до ремонту доріг.
Лєднік розповів про перевірки на Кременчуччині, та назвав громади, в яких ремонтуватимуть дороги
Він зазначив, що мова йде про агрохолдинги та інші підприємства з Глобиного, Омельника, Градизька, Пришиба тощо.
На Кременчуччині залатали дорогу Хорол — Семенівка — Кременчук
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