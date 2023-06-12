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У Кременчуцькому районі дороги ремонтуватимуть разом із бізнесом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 168

Є попередні домовленості

У Кременчуцькому районі соціально відповідальний бізнес підключиться до ремонту доріг. Як повідомив під час ранкового брифінгу Олег Лєднік.

За його даними, є попередні домовленості із бізнесом, який готовий долучитися до ремонту доріг.

— Запроваджуємо партнерський підхід, залучаємо бізнес до ремонту доріг. Є певні домовленості із близько десятка підприємств, які висловили готовність долучитися до ремонту доріг у районі, — сказав Олег Лєднік.

Лєднік розповів про перевірки на Кременчуччині, та назвав громади, в яких ремонтуватимуть дороги

Він зазначив, що мова йде про агрохолдинги та інші підприємства з Глобиного, Омельника, Градизька, Пришиба тощо. 

На Кременчуччині залатали дорогу Хорол — Семенівка — Кременчук

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне, Google Maps
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