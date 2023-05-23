Лєднік розповів про перевірки на Кременчуччині, та назвав громади, в яких ремонтуватимуть дороги

Протягом останнього тижня працівники Кременчуцької районної військової адміністрації здійснюють перевірку діяльності виконавчих органів місцевих рад. Про це, та про ремонти доріг у районі під час ранкового брифінгу розповів начальник КРВА Олег Лєднік.
За його словами під перевірку райвійськадміністрації підпадають 10 з 12 територіальних громад. Кременчуцька та Горішньоплавнівська громади перевірятимуться облвійськадміністрацією.
Вчора перевірка була в Оболонській громаді, а наступна за графіком Омельницька.
— На меті перевірки не тільки виявлення недоліків, а й спільний пошук шляхів розв’язання нагальних проблем Кременчуцького району під час воєнного стану. Головною з яких наразі можна вважати стан доріг.
Ми намагаємося спільно з громадами розв’язувати цю проблему. Для цього на умовах співфінансування з обласним і державним бюджетами залучаємо до роботи громади.
Сьогодні оглянемо стан доріг в Омельницькій громаді, після чого буде визначено, які підприємства та організації залучатимуться до ремонтних робіт для збереження дорожнього покриття району, — розповів Олег Лєднік.
За інформацією КРВА, у програмі по утриманню доріг місцевого значення на умовах співфінансування, яке передбачає використання коштів Дорожнього фонду та місцевих бюджетів, по Кременчуцькому району беруть участь 7 громад. Ремонтні роботи в цих громадах вже розпочато або ж розпочнуться найближчим часом.
Глобинська громада — 20 787 600 грн:
Градизька громада — 1 044 700 грн:
Кам’янопотоківська громада — 491 тис. грн.
Новогалещинська громада — 1 045 610 грн:
Омельницька громада 1 700 000 грн
Піщанська громада — 1 043 000 грн.
Пришибська громада — 2 078 000 грн.
Раніше ми писали, що 5 доріг місцевого значення на Полтавщині стануть державними.
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