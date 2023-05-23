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Лєднік розповів про перевірки на Кременчуччині, та назвав громади, в яких ремонтуватимуть дороги

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 678 Коментарів: 1

 

На ремонт доріг у районі планують витратити 27,6 млн грн

Протягом останнього тижня працівники Кременчуцької районної військової адміністрації здійснюють перевірку діяльності виконавчих органів місцевих рад. Про це, та про ремонти доріг у районі під час ранкового брифінгу розповів начальник КРВА Олег Лєднік.

За його словами під перевірку райвійськадміністрації підпадають 10 з 12 територіальних громад. Кременчуцька та Горішньоплавнівська громади перевірятимуться облвійськадміністрацією.

Вчора перевірка була в Оболонській громаді, а наступна за графіком Омельницька.

— На меті перевірки не тільки виявлення недоліків, а й спільний пошук шляхів розв’язання нагальних проблем Кременчуцького району під час воєнного стану. Головною з яких наразі можна вважати стан доріг.

Ми намагаємося спільно з громадами розв’язувати цю проблему. Для цього на умовах співфінансування з обласним і державним бюджетами залучаємо до роботи громади.

Сьогодні оглянемо стан доріг в Омельницькій громаді, після чого буде визначено, які підприємства та організації залучатимуться до ремонтних робіт для збереження дорожнього покриття району, — розповів Олег Лєднік.

За інформацією КРВА, у програмі по утриманню доріг місцевого значення на умовах співфінансування, яке передбачає використання коштів Дорожнього фонду та місцевих бюджетів, по Кременчуцькому району беруть участь 7 громад. Ремонтні роботи в цих громадах вже розпочато або ж розпочнуться найближчим часом.

Глобинська громада — 20 787 600 грн:

  • Глобине — Шепелівка — Устимівка
  • Глобине — Горби — Бугаївка.
  • Пустовійтове — Обознівка — Майбородівка
  • Мостовізщина — Великі Кринки — Глобине
  • Під'їзд до м. Глобине
  • Ремонт в межах м. Глобине

Градизька громада — 1 044 700 грн:

  • /Н-08/ — Святилівка (5,3 км)
  • /Н-08/ — Броварки (1,2 км)

Кам’янопотоківська громада — 491 тис. грн.

Новогалещинська громада — 1 045 610 грн:

  • М-22 Галещина Бондарі — Запсілля Василівка — Пришиб

Омельницька громада 1 700 000 грн

  • Дороги в межах с. Омельник.

Піщанська громада — 1 043 000 грн.

Пришибська громада — 2 078 000 грн.

Раніше ми писали, що 5 доріг місцевого значення на Полтавщині стануть державними.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Кременчуцька РВА брифінг Олег Леднік ремонт доріг перевірки за бюджетні кошти дороги
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Коментарі: 1

464
Andron777:
Сьогодні, 20:41

А коли вже відремонтують дорогу між Майбородівкою та Рублівкою? Ізумрудські фури, які виїжджають з Майбородівки їдучи на хорольську трасу, щоб потім попасти на трасу Харків-Київ її вже додовбали до старої каменки під асфальтом, а тепер і каменку додовбують. Ями такі шо легковика вже не видно як заїжджає в яму. Сьогодні їдучи з дачі чогось вирішив тією дорогою поїхати laughing


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