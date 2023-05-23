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Бампер і Сус 28 травня дадуть благодійний концерт у Кременчуці: буде шалена енергетика і жарти 18+

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 353

 

Вони виступлять о 19.00 у Міському палаці культури

Зі свіжими гарячими жартами й новою полум’яною програмою Петро Бампер і Сус їдуть у Кременчук. У неділю, 28 травня, о 19.00 у Міському палаці культури запалять усіх найкращим настроєм на великому концерті у межах всеукраїнського туру на підтримку ЗСУ, який назвали ємко і по-нашому: «Гуси-гуси, га-га-га».

— Казочок не буде! Лише суцільна правда-матка про реальне життя, моцний гумор без цензури, багато-багато ваших усмішок, сюрпризи-розіграші й наша спільна допомога ЗСУ. Чекаємо всіх на концерті! — запрошують Бампер і Сус.

Гостро, тонко і в саме яблучко! — під таким девізом проходять всі їхні концерти.

Бампер і Сус жартують про все, що близьке кожному глядачу. Про життя і політику, москалів і волонтерські пригоди, картопельку і горе-водіїв — про вас, нас і їх. З нещадністю до ворогів і з непереборною вірою у перемогу України!

Долучаючись до інтерактивів, на концерті Бампера і Суса всі глядачі відчувають себе учасниками дійства, надихаються незламним позитивом і пекучим втіленням народної мудрості, яке хочеться розібрати на цитати. А завдяки незабутнім розіграшам і аукціонам гумористи на кожному концерті збирають чималі суми на підтримку захисників.

На передовій із концертами для Героїв Бампер і Сус постійно бувають, починаючи із 2014 року, тож завдяки новому туру придбають саме те, що українські бійці зараз найбільше потребують: амуніцію й автівки.

Бампер і Сус нині — одні з найвідоміших гумористів України, лідери українського YouTube, кожне відео яких набирає мільйонні перегляди, а з середини квітня — ще й головні герої нового розривного серіалу «Пригоди Бампера і Суса» на телеканалі «ТЕТ».

У своїх шоу, серіалі й на концертах Бампер і Сус скоряють серця глядачів надзвичайним почуттям гумору, шаленою харизмою і правдою про життя, найактуальніше і наболіле, що подають смачно і потужно, без купюр і цензури. Їхні головні козирі — фірмовий, ні на що не схожий полум’яний гумор та шалена енергетика, яка вирує на кожному концерті.

Тож у неділю, 28 травня, о 19.00 у Міському палаці культури у Кременчуці будуть влучні жарти, максимальний інтерактив, яскраві емоції та вибухові враження, на 1000% гарантовані всім. Концерт Бампера і Суса — кращий привід зібратися з друзями, щоб добре провести вечір, отримати бойовий заряд позитивних емоцій і підтримати ЗСУ!

Квитки на концерт купуйте за цим посиланням або у касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість – від 200 до 550 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гумор МПК концерт
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