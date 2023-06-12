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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині громадяни допомогли поліції затримати грабіжника

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 246

 

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

11 червня, близько 10.30, до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини надійшло повідомлення від громадян про грабіж на площі Ярмарковій в м. Лубни.

Як повідомили у поліції Полтавщини, слідчо-оперативна група затримала 49-річного місцевого жителя в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, виявити та затримати фігуранта допомогли місцеві жителі.

— Слідчі речові докази вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі фігуранта затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабіж Лубни поліція грабіжник поліція Полтавщини ст. 186 ККУ ст. 208 КПКУ
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