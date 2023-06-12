На Полтавщині громадяни допомогли поліції затримати грабіжника

11 червня, близько 10.30, до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини надійшло повідомлення від громадян про грабіж на площі Ярмарковій в м. Лубни.
Як повідомили у поліції Полтавщини, слідчо-оперативна група затримала 49-річного місцевого жителя в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, виявити та затримати фігуранта допомогли місцеві жителі.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.