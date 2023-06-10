Руки, душа і легка поведінка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Людмила Охріменко «Легка поведінка»

Пані маркіза Натела де Куртіс, яка щасливо отримала у спадок не тільки фантастичний скарб, маєток, підприємства і ще багато чого, а й титул і, найголовніше, повну свободу дій, повертається в Україну, щоб завершити свої справи. Але випадкова зустріч з таксистом, який віз її з аеропорту, кардинально змінює плани.

Заснування жіночого клубу, допомога нужденним, нові ідеї і проєкти, знайомство з неймовірними людьми, кохання, пристрасть – все станеться з нею і її друзями у новому романі. І обов’язково коштовності, прикраси і скарби (духовні і матеріальні), які лишили у спадок пращури Іларіону Данилевському.