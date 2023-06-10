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Руки, душа і легка поведінка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 132

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Людмила Охріменко «Легка поведінка»

Пані маркіза Натела де Куртіс, яка щасливо отримала у спадок не тільки фантастичний скарб, маєток, підприємства і ще багато чого, а й титул і, найголовніше, повну свободу дій, повертається в Україну, щоб завершити свої справи. Але випадкова зустріч з таксистом, який віз її з аеропорту, кардинально змінює плани.

Заснування жіночого клубу, допомога нужденним, нові ідеї і проєкти, знайомство з неймовірними людьми, кохання, пристрасть – все станеться з нею і її друзями у новому романі. І обов’язково коштовності, прикраси і скарби (духовні і матеріальні), які лишили у спадок пращури Іларіону Данилевському.

«Чат для дівчат»

Це збірка з дванадцяти оповідань від сучасних українських письменниць торкаються важливих тем підліткового життя. Мрії та страхи, любов і зрада, дружба і втрати, шкільні справи і стосунки з батьками, розваги і хобі. Тонко описані, багатогранні, сповнені гумору та справжніх емоцій історії зацікавлять і юних, і дорослих читачів.

  
 

Мирослав Дочинець «Руки і душа»

Жінки здатні на все. А декотрі навіть на більше. Це реальні історії про реальних жінок. Історії духовного пошуку, а нерідко й духовного подвигу.

Колись вони гралися в ляльки. А потім життя почало жорстоко гратися ними. І вони прийняли цю гру. І перемогли. Ось саме про таких жінок ця книга.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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