У Кременчуці запрацювала охолоджуюча арка

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 183

У Кременчуці, на площі Незалежності, запрацювала охолоджуюча арка.

Автор: Олеся Данилова

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