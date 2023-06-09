Євро почав дорожчати: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 9 червня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 199

Валютний тренд змінився зі знищення курсу до подорожчання долара, євро та злотого

Напередодні вихідних, 9 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро. У порівнянні з вчорашнім днем він зріс на 8 копійок. Офіційний курс польського злотого не змінився. А офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валют на це відреагував відповідно.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 36,50 — 36,95 грн,

продають - по 37,20 — 37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку, Сенс Банку та OTP Bank (36,95 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у Райффайзенбанку (37,20 грн за $1).

Є вро

купують - по 39,25 — 40,00 грн,

продають - по 40,25 — 41,00 грн.

Найвигідніший курс здачі – у банку Південний (40,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (40,25 грн).

З лотий

купують по 8,22 — 8,70 грн,

продають - по 8,89 — 9,05 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Креді Агріколь Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (8,89 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 7 .0 6 .2023 року: