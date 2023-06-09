У Миргороді вантажівка збила велосипедистку

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8 червня, близько 16.20, у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Слідчого управління ГУНП.

За попередньою версією слідства, автомобіль DAF XF, під керуванням 50-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 59-річна місцева жителька.

Унаслідок ДТП травмовану велосипедистку госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.