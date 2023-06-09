Забруднення води на деяких пляжах Кременчука перевищує норми у 140 разів

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Від початку купального сезону проводиться щотижневий відбір проб та лабораторні дослідження якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців Кременчука. Проводить його Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

У Центрі контролю повідомляють, що за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 9 червня показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

На пляжі у районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» індекс ЛКП такий:

на початку пляжу становить 700 000 одн.

наприкінці пляжу - 700 000 одн.

Допустиме значення індексу ЛКП – 5 000.

Мікробіологічної забрудненості води Дніпра на центральному пляжі є такими:

на початку пляжу індекс ЛКП становить 1 300 одн,

наприкінці пляжу - 2 300 одн.

Фахівці нагадують, що індекс ЛКП вказує на загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей. З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, рекомендується обмежити купання на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик») та не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів.