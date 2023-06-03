Лунін закликав сповіщати його про закриті укриття

Сьогодні, 07:57 Переглядів: 352

Писати можна у чат-бот у Telegram, або ж дзвонити на гарячу лінію

Якщо під час повітряної тривоги ви помітили заблокований доступ до укриття, можна негайно повідомляти про це начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна у чат-бот в Telegram.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, писати у чат-бот потрібно коли укриття закрите й ви не можете його відкрити самостійно, немає відповідальної особи, яка б могла вам допомогти, чи укриття не працює.

— Оперативно передаватимемо інформацію до органів місцевого самоврядування, поліції чи рятувальників. Усі проблемні об’єкти відпрацює спеціальна комісія, — зазначив очільник облвійськадміністрації.

Також ви можете телефонувати на номер гарячої лінії 0 800 502 230, а також на 101 та 102.

Читайте також: