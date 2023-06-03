Лунін закликав сповіщати його про закриті укриття

Якщо під час повітряної тривоги ви помітили заблокований доступ до укриття, можна негайно повідомляти про це начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна у чат-бот в Telegram.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, писати у чат-бот потрібно коли укриття закрите й ви не можете його відкрити самостійно, немає відповідальної особи, яка б могла вам допомогти, чи укриття не працює.
Також ви можете телефонувати на номер гарячої лінії 0 800 502 230, а також на 101 та 102.
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