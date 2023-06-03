Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Полтавщина

Лунін закликав сповіщати його про закриті укриття

Сьогодні, 07:57 Переглядів: 352

 

Писати можна у чат-бот у Telegram, або ж дзвонити на гарячу лінію

Якщо під час повітряної тривоги ви помітили заблокований доступ до укриття, можна негайно повідомляти про це начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна у чат-бот в Telegram.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, писати у чат-бот потрібно коли укриття закрите й ви не можете його відкрити самостійно, немає відповідальної особи, яка б могла вам допомогти, чи укриття не працює.

— Оперативно передаватимемо інформацію до органів місцевого самоврядування, поліції чи рятувальників. Усі проблемні об’єкти відпрацює спеціальна комісія, — зазначив очільник облвійськадміністрації.

Також ви можете телефонувати на номер гарячої лінії 0 800 502 230, а також на 101 та 102.

Читайте також:

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: укриття сховища Дмитро Лунін Telegram довідник чат-бот онлайн дистанційно
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх