Поліція встановила особу розбійника, який напав у Полтаві на продавчиню, та розшукує злочинця

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Учора, 2 червня, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв про напад на продавчиню в магазині Полтави, який стався близько 13.00. Нападник намагався пограбувати крамницю та втік з місця злочину. Поліція оголосила розшук нападника.

Як стало відомо нашому виданню, жертва нападу серйозно не постраждала, її стану нічого не загрожує.

В ході оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, які тривали увесь вчорашній день та ніч на 3 червня, поліція встановила імовірну особу нападника та наразі вживає заходів для визначення місця його перебування для затримання. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Санкція статті за цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.