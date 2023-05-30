Кременчужани у Міському палаці культури порівняли Бампера з лососем, а Суса — з вібратором (18+)

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 435

Гумористи жартували про новий міст у Кременчуці, про те, що їх мало не вбив навігатор, коли послав по мосту, який ще не побудували. На концерті було багато жартів і міцного мату

28 травня у Міському палаці культури виступали гумористи Бампер і Сус.

Деякі глядачі купили білети ще перед повномасштабним вторгненням, тоді концерт мав відбутися у палаці культури «Кредмаш», але через воєнні дії був скасований. Тож їм за старими квитками підбирали місця у залі МПК.

Артисти були у нашому місті 4 роки тому, тож на початку виступу вирішили привітати глядачів зі святами, які минули, зокрема з Днем матері:

— Бажаємо всім матерям, щоб ваші діти були щасливі! А для цього треба їх не за**бувати! Але є такі мами, які люблять за**бувати, і від того щасливі!

Бампер і Сус жартували про різні речі — Кобзона, Медведєва та Путіна, автопригоди на дорогах, людські стосунки, співали кумедні пісні, «приправляючи» все міцним матом. Були й локальні жарти з прив'язкою до нашого міста. Наприклад, що їх ледве не вбив навігатор дорогою у Кременчук.

— Ми несемося дорогою 60 км/годину, самокатники нас обганяють, до Кременчука залишилося — понти! Але немає мосту! Можна ж було вказати по навігатору, що немає мосту, хоч би за 200 метрів поставити знак, щоб люди не їхали та розверталися. Ми виходимо з машини, а назустріч — три чоловіки! Ми питаємо: «Що тут відбувається?» Вони кажуть: «Велике будівництво!» Ми їм: «У нас по гугл-навігатору синя полоска!» Вони відповідають: «Тю, так їдьте! Там уже купа машин у Дніпрі, може, по дахах проскочите!»

Також Бампер згадав, що давно знайомий з Кременчуком, тому що у три роки разом з батьком забирав автомобіль КрАЗ з нашого міста і їхав у його кабіні.

Гумористи активно взаємодіяли з залом. Наприклад, вони запропонували кременчужанам тягнути карти з колоди, хто витягував туза — отримував символічні призи. А глядачу Сергію, у якого у цей день був День народження, подарували труси зі своєю емблемою. Своєю чергою глядачі Катя, Саня та Паша віддали артистам свій вірш, присвячений Бамперу і Сусу. Ті прочитали його зі сцени. Фанати порівнювали Бампера з лососем — бо коли той жартує, то червоніє, а Суса — з вібратором, бо може з легкістю зі сцени задовольнити жінок у залі.

Наприкінці вечора Бампер і Сус провели благодійний аукціон, гроші з якого передадуть на автомобіль і дрон для ЗСУ. Кременчужани купували речі з автографами гумористів:

бейджик, з яким можна безкоштовно прийти на наступний концерт артистів — 5 000 грн;

5 000 грн; марка з Кримським мостом у рамці — 4 000 грн;

4 000 грн; великий портрет Шевченка — 11 500 грн;

11 500 грн; світильник з каски від волонтерів Кременчука — 5 000 грн;

5 000 грн; гітара — 10 000 грн;

10 000 грн; прапор України з підписами військових — 7 000 грн.

Наостанок артисти пофантазували, якою стане Україна у 2050 році:

— У Бахмуті проходитиме Чемпіонат світу з футболу, його судитиме Залужний. Гратимуть Україна та Бразилія, і Україна переможе. У Маріуполі побудують найвищий у світі хмарочос «Небоскреб» на 200 метрів вищий, ніж Бурдж Халіфа, і ти підіймаєшся на дах, плюєш і слина лежить 15 хвилин, а на ліфті можна спуститися за 10. Виходить, можна плюнути й зловити. І люди з усього світу з'їжджаються. Ти їдеш на ліфті, а він скляний, і в Азовському морі знову кишить осетер, повернувся. І на цьому «Небоскребі» будуть знімати «Місія нездійсненна-19», і Том Круз нарешті на**неться. Але він не помре, його врятують осетри, і він стане хордовим. Люди у 2050 році настільки порозумнішають, що депутатів більше не буде, їх розгонять. Вони ходитимуть по майданчиках, площах як аніматори у костюмах. Якщо у когось є бажання згадати минуле, підходиш, даєш десяточку і кажеш: «На*уй звідси!» НАТО захоче приєднатися до 95 бригади, а Євросоюз — до України. Пенсійний вік буде у 45 років для тих, хто заморився, а якщо за**ався — коли хоче. Пенсія буде 1 млн 200 грн. Уряд ще трохи дурненький, нащо ті 200 грн, на них хіба розбагатієш? А так можна буде дітям допомогти, під подушку положити, ще й у хвіртку викинути. У всіх усе буде добре!

— Нарешті здійсниться моя мрія, я повернуся у село, займуся кролями, розведу їх штук 500, а вони захворіють чумкою і за добу всі здохнуть. Я поб'ю клітки й попалю їх! І почну займатися полуницею, і у мене її збиратимуть полячки! — сказав Бампер.

— У мене також здійсниться мрія — я куплю собі острів Зміїний. І буду по ньому ходити голий! Щоб коли ворог пливе, він бачив *уй, а не Україну! — додав Сус.

— Пройде багато часу, ми беремо свої сорочки, думаємо, у яке місто поїдемо з концертом. У Кременчук! Бо любимо вас, шо п**дець! – завершили виступ гумористи.

Також вони анонсували, що хочуть зняти другий сезон свого телесеріалу, що виходить на каналі ТЕТ, він називатиметься «Сни Бампера і Суса».