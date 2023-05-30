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Топ новина, Кременчук, Відключення світла

У Кременчуці — аварійні відключення світла: поступово заживлюють (доповнено)

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 1 570 Коментарів: 1

 Електроенергії немає частково у різних районах міста

У Кременчуці — аварійні відключення світла. Як повідомили в Службі допомоги мера кременчужанам із посиланням АТ «Полтаваобленерго», 30  травня з 13.30 виникло аварійне відключення електропостачання споживачів центральної, частково нагірної частини міста та Занасипу.

Причини з'ясовують.

Доповнено:

Також наші читачі повідомляють про проблеми з електропостачанням у Крюкові, Садках, на Пивзаводі, в Онуфріївці, Горішніх Плавнях. Частково на Молодіжному та Ревівці. Є інформація про знеструмлення частини Полтави.

Доповнено:

У Горішніх Плавнях також проблеми з водопостачанням.

Доповнено:

За повідомленням «Полтаваобленерго», в енергосистемі України спрацювало АЧР (автоматичне частотне розвантаження) за напрямком Полтава-Кременчук. Автоматичне частотне розвантаження — це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електричних мережах нижче допустимого рівня.

Доповнено:

 
У телеграм-каналі «Сирена Кременчук» попереджають про можливість застосування графіків відключень!

Доповнено:

Як повідомили у «Полтаваобленерго», превентивні заходи застосували для збалансування системи.

— Чекаємо дозволу від диспетчера НЕК «Укренерго» про включення споживачів області після стабілізації ситуації.

Наголошуємо! Жодних графіків аварійних чи погодинних відключень АТ «Полтаваобленерго» не застосовувало, — йдеться в повідомленні.

 

Доповнено:

За повідомленням Управління транспорту, через відсутність напруги в мережі тимчасово припинили курсування тролейбуси. Продовжують рух ті, що на автономному ходу.

 

Доповнено:

О 14.31 Кременчуцька районна військова адміністрація повідомила, що поступово заживлюють мережу та поновлюють електропостачання.

Доповнено:

Як повідомили в «Укренерго», постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту.

— Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, — йдеться в повідомленні.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: відключення електроенергії світло
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Коментарі: 1

412
gansit:
Сьогодні, 16:03

Показуха,чтобы цену за КВТ поднять к 5 гривнам.


1 0

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