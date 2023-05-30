У Кременчуці — аварійні відключення світла. Як повідомили в Службі допомоги мера кременчужанам із посиланням АТ «Полтаваобленерго», 30 травня з 13.30 виникло аварійне відключення електропостачання споживачів центральної, частково нагірної частини міста та Занасипу.
Причини з'ясовують.
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Також наші читачі повідомляють про проблеми з електропостачанням у Крюкові, Садках, на Пивзаводі, в Онуфріївці, Горішніх Плавнях. Частково на Молодіжному та Ревівці. Є інформація про знеструмлення частини Полтави.
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У Горішніх Плавнях також проблеми з водопостачанням.
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За повідомленням «Полтаваобленерго», в енергосистемі України спрацювало АЧР (автоматичне частотне розвантаження) за напрямком Полтава-Кременчук. Автоматичне частотне розвантаження — це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електричних мережах нижче допустимого рівня.
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У телеграм-каналі «Сирена Кременчук» попереджають про можливість застосування графіків відключень!
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Як повідомили у «Полтаваобленерго», превентивні заходи застосували для збалансування системи.
— Чекаємо дозволу від диспетчера НЕК «Укренерго» про включення споживачів області після стабілізації ситуації.
Наголошуємо! Жодних графіків аварійних чи погодинних відключень АТ «Полтаваобленерго» не застосовувало, — йдеться в повідомленні.
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За повідомленням Управління транспорту, через відсутність напруги в мережі тимчасово припинили курсування тролейбуси. Продовжують рух ті, що на автономному ходу.
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О 14.31 Кременчуцька районна військова адміністрація повідомила, що поступово заживлюють мережу та поновлюють електропостачання.
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Як повідомили в «Укренерго», постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту.
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