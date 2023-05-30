На Полтавщині триває робота з визначення, облаштування й паспортизації місць відпочинку на воді

Область входить до 10 регіонів України з найбільшою кількістю водойм. Про безпекову ситуацію щодо поводження на водоймах у місцях масового відпочинку й запобігання негативних наслідків говорили сьогодні у Полтавській ОВА
На Полтавщині відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік триває робота із встановлення попереджувальних знаків про заборону купання в невстановлених місцях, створення сезонних рятувальних постів, обстеження дна акваторій пляжів загального користування та пляжів дитячих оздоровчих закладів.
Про це стало відомо під час щотижневої апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.
На сьогодні в області обліковано 247 місць відпочинку населення на воді:
Є й такі громади, в яких взагалі не визначені місця відпочинку на воді.
За словами директора департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександра Чалого, триває робота з підготовки плавців-рятувальників для забезпечення безпеки на воді в місцях масового відпочинку населення. Вже підготовлено 48 таких фахівців. Продовжується й облаштування сезонних рятувальних постів продовжується.
Підрозділи Головного управління ДСНС України у Полтавській області розпочали проводити рейди, вже здійснили 38.
Робота щодо визначення, облаштування й паспортизації місць відпочинку населення на водних об’єктах триває.
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