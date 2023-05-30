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На Полтавщині триває робота з визначення, облаштування й паспортизації місць відпочинку на воді

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 176

 

Область входить до 10 регіонів України з найбільшою кількістю водойм. Про безпекову ситуацію щодо поводження на водоймах у місцях масового відпочинку й запобігання негативних наслідків говорили сьогодні у Полтавській ОВА

На Полтавщині відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік триває робота із встановлення попереджувальних знаків про заборону купання в невстановлених місцях, створення сезонних рятувальних постів, обстеження дна акваторій пляжів загального користування та пляжів дитячих оздоровчих закладів.

Про це стало відомо під час щотижневої апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.

На сьогодні в області обліковано 247 місць відпочинку населення на воді:

  • 134 обладнаних для купання;
  • 113 стихійних.

Є й такі громади, в яких взагалі не визначені місця відпочинку на воді.

 

За словами директора департаменту з питань оборонної  роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександра Чалого, триває робота з підготовки плавців-рятувальників для забезпечення безпеки на воді в місцях масового відпочинку населення. Вже підготовлено 48 таких фахівців. Продовжується й облаштування сезонних рятувальних постів продовжується.

- Щорічно на водних об’єктах області гинуть і травмуються люди. Основною причиною такого стану речей є нехтування правилами безпечного перебування на воді, зокрема надмірне вживання спиртних напоїв під час відпочинку, – підкреслив Олександр Чалий.

Підрозділи Головного управління ДСНС України у Полтавській області розпочали проводити рейди, вже здійснили 38.
Робота щодо визначення, облаштування й паспортизації місць відпочинку населення на водних об’єктах триває.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: вода річки паспортизація облаштування апаратна нарада Полтавська ОВА департамент Олександр Чалий
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