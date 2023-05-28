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«Після травми було дуже незручно»: троє хокеїстів «Кременчука» повернулися у стрій після травм

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 243

 

Кременчуцька команда продовжує навчально-тренувальний збір

Хокейний клуб «Кременчук» продовжує черговий навчально-тренувальний збір на льодовій арені «Айсберг». Команда зіграла два двосторонні матчі, останній — у неділю о 10.00. 

У складі команди помічені троє хокеїстів, які раніше зазнавали травми й пропускали ігри через переломи. 

Нападник «Кременчука» Михайло Геворкян повернувся на лід. Нагадаємо, що хокеїст отримав травму руки у другій грі фіналу плей-оф з «Соколом». Тоді у спортсмена діагностували закритий перелом.

У стрій ХК «Кременчук» повернувся форвард Гліб Крівошапкін. Нападник травмувався у контрольному матчі зі збірною Угорщини у квітні. Через травму Гліб пропустив чемпіонат світу. Форвард зауважив, що поступово входить у тренувальний процес.

Один з лідерів хокейного клубу «Кременчук» Денис Матусевич повернувся у стрій команди. Оборонець поступово відновлюється після жахливої травми (перелом гомілки), яку отримав у січні, граючи за збірну під час турне Канадою. Денис переніс операцію й поступово давав навантаження на ногу. І вже у березні захисник кременчуцької команди став на лід. Наразі він з хлопцями на рівних виконує вправи та набирає форму.

— На початку березня став на лід. Я уже давно катаюсь, але пам’ятаю, що після травами було дуже незручно.

— Під час перегляду матчів ти розповідав, що подумки уявляєш себе на льоду, як вступаєш у боротьбу та віддаєш передачі. Як тобі вдалося перебороти страх виходу на лід?

— Ніякого страху не було, просто вийшов та потрохи починав кататися.

— Як себе почуваєш?

— Зараз більш-менш стабільно, нога майже не турбує, але до повного одужання ще довго.

— Ти зараз з хлопцями на рівних зі швидкостями ганяєш шайбу й виконуєш усі вправи, чи легко входити у тренувальний процес?

— Як і всім трохи важко, але є бажання грати, і воно допомагає.

— Денисе, як загалом оцінюєш сезон для себе та команди?

— Для мене вийшов непоганий сезон, для команди також, трохи не вистачило у фіналі.

— Які плани на наступний сезон?

— Буду грати за рідне місто.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей спортсмени травми
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