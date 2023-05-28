29 травня у Кременчук завітає «Дизель Шоу» зі своїми свіжими й бавовняними історіями

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 1 996

«Дизелі» знову збирають глядачів у залі! Команда продовжує Всеукраїнський тур «Дизель Шоу 8 років разом!» на підтримку ЗСУ і 29 травня завітає до Кременчука.

29 травня у Міському палаці культури пройдуть одразу дві зустрічі (о 17.00 та 19.30) зі свіжими й бавовняними історіями від улюбленої команди. Актори покажуть як спеціальні номери, присвячені Дню народження «Дизель Шоу», так і культові, які полюбилися глядачам за останні півтора року. Це неймовірні розповіді про звичайних людей, які стали героями, а також наших захисників, медиків, волонтерів, рятувальників і, на жаль, ворогів. Їм дістанеться найбільше перчених жартів, бо «мочити» їх треба й на гумористичному фронті.

У тур їде повний склад команди «Дизель шоу»: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Яна Глущенко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Юлія Мотрук та Дмитро Танкович. Вони потішать фірмовою «дизелівською» імпровізацією та безмежним морем сюрпризів.

Крокуємо разом до перемоги, бо й далі гуртом підтримуємо наших військових. Частину коштів від продажу квитків команда традиційно передає до БО «Дизель Фонд» і продовжує благодійний збір, до якого може долучитися кожен у залі. Будь-яка гривня допоможе придбати українським бійцям і прифронтовим містам автівки, захисну амуніцію та багато іншого. Доведено попередніми концертами. І принагідно дякуємо всім, хто долучається. Станьте частиною великої волонтерсько-гумористичної команди, – йдеться в анонсі.