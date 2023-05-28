29 травня у Кременчук завітає «Дизель Шоу» зі своїми свіжими й бавовняними історіями

«Дизелі» знову збирають глядачів у залі! Команда продовжує Всеукраїнський тур «Дизель Шоу 8 років разом!» на підтримку ЗСУ і 29 травня завітає до Кременчука.
29 травня у Міському палаці культури пройдуть одразу дві зустрічі (о 17.00 та 19.30) зі свіжими й бавовняними історіями від улюбленої команди. Актори покажуть як спеціальні номери, присвячені Дню народження «Дизель Шоу», так і культові, які полюбилися глядачам за останні півтора року. Це неймовірні розповіді про звичайних людей, які стали героями, а також наших захисників, медиків, волонтерів, рятувальників і, на жаль, ворогів. Їм дістанеться найбільше перчених жартів, бо «мочити» їх треба й на гумористичному фронті.
У тур їде повний склад команди «Дизель шоу»: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Яна Глущенко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Юлія Мотрук та Дмитро Танкович. Вони потішать фірмовою «дизелівською» імпровізацією та безмежним морем сюрпризів.
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