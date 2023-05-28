Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 29 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У понеділок, 29 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Олександра Олеся, 3-43;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
  • вул. Василя Сліпака, 1-15;
  • пров. Алли Горської, 4;
  • вул. Кузнечна, 8-29;
  • туп. Кузнечний, 2, 3, 10/2, 29;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84; 
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Бригадна, 3/3-13/16;
  • туп. Бригадний, 3-8;
  • вул. Б. Хмельницького, 53-150;
  • вул. Г. Боплана, 4-15/9;
  • пров. Громадянський, 3-19;
  • вул. Затонна, 24;
  • вул. Короленко, 3-13;
  • просп. Свободи, 54Г;
  • пров. Центральний, 3/1-14;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пров. Пілотів, 4-49.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
  • просп. Свободи, 132/2.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • набер. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
  • вул. В. Івасюка, 1-56;
  • вул. Кузнечна, 30/24-37;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1-103/4;
  • вул. П. Чубинського, 21-33;
  • вул. І. Приходька, 30-36;
  • вул. Революціонерів, 1, 2, 2А;
  • вул. Художня, 1/8-57;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. І. Кожедуба;
  • пров. Ливарний;
  • пров. Літописний;
  • пров. Мирний;
  • пров. П. Ракитіна;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • пров. Яблуневий;
  • туп. Ливарний;
  • пров. М. Старицького;
  • вул. Виноградна, 39, 52, 54;
  • вул. Володимира Івасюка, 51/80-114А;
  • пров. Дружби, 2-15;
  • вул. Федора Єгорова, 5-17;
  • вул. Республіканська, 1-107, 23-94;
  • вул. Світанкова, 2А, 4, 4А;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Федора Єгорова, 2;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. Івана Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Революціонерів, 7-45;
  • пров. Революціонерів, 3-8;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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