Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 29 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 29 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
- вул. Василя Сліпака, 1-15;
- пров. Алли Горської, 4;
- вул. Кузнечна, 8-29;
- туп. Кузнечний, 2, 3, 10/2, 29;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Бригадна, 3/3-13/16;
- туп. Бригадний, 3-8;
- вул. Б. Хмельницького, 53-150;
- вул. Г. Боплана, 4-15/9;
- пров. Громадянський, 3-19;
- вул. Затонна, 24;
- вул. Короленко, 3-13;
- просп. Свободи, 54Г;
- пров. Центральний, 3/1-14;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пров. Пілотів, 4-49.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 132/2.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- набер. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
- вул. В. Івасюка, 1-56;
- вул. Кузнечна, 30/24-37;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1-103/4;
- вул. П. Чубинського, 21-33;
- вул. І. Приходька, 30-36;
- вул. Революціонерів, 1, 2, 2А;
- вул. Художня, 1/8-57;
- вул. Чумацький Шлях, 1-11;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний;
- пров. Докучаєва;
- пров. І. Кожедуба;
- пров. Ливарний;
- пров. Літописний;
- пров. Мирний;
- пров. П. Ракитіна;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- пров. Яблуневий;
- туп. Ливарний;
- пров. М. Старицького;
- вул. Виноградна, 39, 52, 54;
- вул. Володимира Івасюка, 51/80-114А;
- пров. Дружби, 2-15;
- вул. Федора Єгорова, 5-17;
- вул. Республіканська, 1-107, 23-94;
- вул. Світанкова, 2А, 4, 4А;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
- вул. Федора Єгорова, 2;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- вул. Івана Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Революціонерів, 7-45;
- пров. Революціонерів, 3-8;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.