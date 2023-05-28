Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 29 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Олександра Олеся, 3-43;

пров. Сержанта Онопченка, 1-24;

вул. Василя Сліпака, 1-15;

пров. Алли Горської, 4;

вул. Кузнечна, 8-29;

туп. Кузнечний, 2, 3, 10/2, 29;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Бригадна, 3/3-13/16;

туп. Бригадний, 3-8;

вул. Б. Хмельницького, 53-150;

вул. Г. Боплана, 4-15/9;

пров. Громадянський, 3-19;

вул. Затонна, 24;

вул. Короленко, 3-13;

просп. Свободи, 54Г;

пров. Центральний, 3/1-14;

вул. Пілотів, 17-44;

пров. Пілотів, 4-49.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 132/2.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

набер. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;

вул. В. Івасюка, 1-56;

вул. Кузнечна, 30/24-37;

вул. Ливарна, 1А-18;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1-103/4;

вул. П. Чубинського, 21-33;

вул. І. Приходька, 30-36;

вул. Революціонерів, 1, 2, 2А;

вул. Художня, 1/8-57;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний;

пров. Докучаєва;

пров. І. Кожедуба;

пров. Ливарний;

пров. Літописний;

пров. Мирний;

пров. П. Ракитіна;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

пров. Яблуневий;

туп. Ливарний;

пров. М. Старицького;

вул. Виноградна, 39, 52, 54;

вул. Володимира Івасюка, 51/80-114А;

пров. Дружби, 2-15;

вул. Федора Єгорова, 5-17;

вул. Республіканська, 1-107, 23-94;

вул. Світанкова, 2А, 4, 4А;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;

вул. Федора Єгорова, 2;

пров. Івана Приходька, 3-24;

вул. Івана Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Революціонерів, 7-45;

пров. Революціонерів, 3-8;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: