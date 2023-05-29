Салат із пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом

Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим, із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси
Складові:
Приготування:
Пекінську капусту вимийте та наріжте кубиками. З кукурудзи та ананасів злийте рідину.
Крабові палички, ананаси, помідор наріжте великими шматочками.
Усі нарізані складові – пекінську капусту, крабові палички, ананаси, кукурудзу, помідор – викладіть у салатник. Додайте сіль, перець, сметану до смаку, ретельно перемішайте.
Салат прикрасьте зеленню.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.