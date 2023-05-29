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Салат із пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 94

 

Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим, із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси

Складові:

  • пекінська капуста – 500 г;
  • крабові палички – 250 г;
  • кукурудза консервована – 200 г;
  • консервований ананас – 150 г;
  • помідор – 1 шт.;
  • перець чорний мелений, сіль;
  • зелень;
  • сметана.

Приготування:

Пекінську капусту вимийте та наріжте кубиками. З кукурудзи та ананасів злийте рідину.

Крабові палички, ананаси, помідор наріжте великими шматочками.

Усі нарізані складові – пекінську капусту, крабові палички, ананаси, кукурудзу, помідор – викладіть у салатник. Додайте сіль, перець, сметану до смаку, ретельно перемішайте.

Салат прикрасьте зеленню.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт салаты їжа
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