Салат із пекінської капусти з крабовими паличками та ананасом

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 94

Такий салат простий і швидкий у приготуванні, адже для нього вам не доведеться нічого варити чи смажити. Виходить легким, свіжим, із солодкуватим смаком, який йому надають крабові палички та ананаси