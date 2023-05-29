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Що робити, якщо на дачі прихопило спину. Поради лікарів-неврологів

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 403

 

На початку дачного сезону багато хто повертається до праці на грядках після тривалої перерви, що часто призводить до проблем зі здоров'ям. Однією з найпоширеніших проблем є біль у спині. Лікарі-неврологи стверджують, що запобігти болю в спині можна, якщо не забувати про профілактику

Як працювати, не шкодячи спині

Під час дачних робіт лікарі радять врахувати кілька правил:

  • піднімати лише посильні вантажі;
  • фіксувати поперек корсетом або широким паском;
  • при піднятті важких предметів працювати ногами – присісти, а потім підняти предмет;
  • використовувати для роботи на городі спеціальну низьку лавочку.

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Якщо профілактичні заходи не допомогли й з'явився біль у спині, необхідно діяти залежно від інтенсивності та тривалості болю.

Якщо біль у спині супроводжується слабкістю в ногах, онімінням у них або порушеннями роботи тазових органів, обов'язково потрібен огляд лікаря. Такі симптоми можуть означати защемлення нервових корінців. У разі прострілів у ногу або якщо біль віддає в руку, теж бажано звернутися до лікаря.

Також до лікаря треба звернутися, якщо біль не минає 3-5 днів і його силу можна оцінити в 4 і більше балів за 10-бальною шкалою.

Якщо ж спина болить несильно, й у вас таке вже траплялося раніше, для полегшення стану неврологи порадили три способи:

  • використовуйте зовнішні та пероральні нестероїдні протизапальні засоби;
  • забезпечте попереку сухе тепло — наприклад, замотайте вовняною хусткою (разом із зовнішніми протизапальними засобами сухе тепло допоможе зняти м'язово-тонічний синдром);
  • обмежте навантаження в разі дискомфорту, але за можливості не відмовляйтеся повністю від активності, іноді вона допомагає швидше позбутися болю.

Як краще спати, якщо болить спина

Як правильно лягти, щоб уночі не страждати від болю у спині? Важливо зберігати природне положення хребта, вирівнявши голову, плечі та стегна по одній лінії. Зазвичай це відбувається, коли ми лежимо на спині. Проте не всім така поза буде зручною.

Експерти порадили ще п'ять поз для сну, які можуть зменшити біль у попереку:

  • на спині, підклавши подушку під коліна;
  • на боці з подушкою між колінами;
  • у позі ембріона;
  • на животі (у такій позі найкраще підкласти під живіт і стегна невелику подушку, щоб вирівняти хребет, а під чоло — рушник, що згорнутий валиком, або тонку подушку);
  • на спині на похилій поверхні.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю дачники дачі більуспині
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