Вночі над Полтавщиною збили дві ракети та дрон

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У ніч на 29 травня в небі над Полтавщиною протиповітряна оборона збила дві ракети та БпЛА. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗС України, з 00.00 год до 5.00 російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА «Shahed-136/131». Усього – близько 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей: