Як минула доба на Кременчуччині: п'янки та домашнє насильство

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 224

Вихідні у Кременчуцькому районі минули без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 11 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.