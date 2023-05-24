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Рятувальник з Кременчука Ігор Сюсаренко фінішував першим під проливним дощем

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 313

 

Вітаємо нашого спортсмена та представника ДСНС з чудовим результатом на змаганнях 

Вчора, 23 травня, попри дощову погоду, в Полтавській обласній організації ФСТ «Динамо» України відбулося змагання чемпіонату Полтавської обласної організації ФСТ «Динамо» України. Змагання з легкоатлетичного кросу за програмою комплексних змагань «Динаміада-2023» відбулися серед колективів фізкультури правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб.

Чемпіонат розпочався з традиційних урочистостей – рівняння на Державний Прапор та вшанування Хвилиною мовчання захисників і мирних жителів, загиблих внаслідок повномасштабної війни з російським агресором на території України.

Боротьба за кращі результати розгорнулася на відкритому повітрі стадіону Полтавської обласної організації ФСТ «Динамо» України, де свіжий подих молодої зелені підвищували тонус спортсменів. Змагалися на дистанціях 1000 м жінки й чоловіки та 3000 м чоловіки.

Рятувальник з Кременчука Ігор Слюсаренко фінішував першим на дистанції 3 000 метрів. 
 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДСНС біг рятувальники Ігор Слюсаренко
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